الصحة العالمية تتعهد بتلبية احتياجات جنوب كردفان

الخرطوم: السوداني

أكد المدير القطري لمنظمة الصحة العالمية بالسودان ،د. نعمة سعيد عابد، استمرار الدعم مع الشركاء لتلبية الاحتياجات الصحية بجنوب كردفان.

وقال في تصريح صحفي عقب الاجتماع المشترك الذي ضم إدارات وزارة الصحة الولائية ومكتب منظمة الصحة العالمية بالولاية، إن جنوب كردفان تواجه تحديات كبيرة مثل مشكلة الحدود المفتوحة وتدفقات اللاجئين والنازحين والاحتياجات الكبيرة مع محدودية الموارد، مؤكدًا سعيه الجاد مع وزارة الصحة الولائية والشركاء لتلبية الاحتياجات الضرورية وفق الرؤية والخطة الموضوعة وتحديد الأولويات.