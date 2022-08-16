صحة الخرطوم تمنع الإعلان عن منتجات الأدوية العشبية

الخرطوم: السوداني

وجهت إدارة النباتات الطبية والعطرية بالإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الخرطوم ، بعدم تقديم أي مادة إعلانية ،أو النشر أو الاشتراك في نشر أي إعلان عن دواء أو مستخلص أو نبات عشبي وذلك في إطار سعي إدارة النباتات الطبية والعطرية لتنظيم مجال التداوي بالأعشاب.

وقالت الادارة في تعميم صحفى إن القرار يستند على قانون الصيدلة بالولاية لسنة 2012 .

وأوضحت إن الإعلان عن المستحضرات العلاجية يؤدي إلى انخفاض مستوى الوعى لدى المتلقي وترسيخ بعض المفاهيم الخاطئة والتي يصعب تغييرها عبر الأجيال كما تؤدي إلى تضليل المتلقي في اتخاذ قرار العلاج المناسب لحالته.