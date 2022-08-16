نائب رئيس الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي يشيد باختيار الشركات الجديدة للنهج التكافلي

الخرطوم: السوداني

أشاد نائب رئيس الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي، صلاح الدين موسى محمد، باختيار الشركات الجديدة في السوق السوداني للنهج التكافلي والعمل على تطويره من خلال تقديم أفضل الممارسات والبناء على الأسس النظرية والأخلاقية التي أرستها التجربة التكافلية بنماذجها المتعددة..

وأوضح خلال الاجتماع الدوري للاتحاد أنّ الشركات الجديدة ستجد من اتحادها العالمي عناية فائقة في طور التأسيس الماثل، مُبدياً استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والاستشارة وإسداء النصائح.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد، محمد الحاج، على ضرورة بذل كافة أعمال الإسناد للشركات الجديدة وتقديم أعمال التدريب وإعادة التدريب للعناصر الجديدة بالشراكة مع اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السوداني.