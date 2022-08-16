ترقُّب في المريخ لأولى جلسات لجنة التسيير و(السوداني) ترصد كواليس الاجتماع المرتقب

حسن بشير

تعقد لجنة تسيير نادي المريخ، اجتماعها الأول بالمكتب التنفيذي للنادي في الثالثة من ظهر اليوم “الثلاثاء”.

ووجه رئيس النادي، القنصل حازم مصطفى، الدعوة لجميع أعضاء اللجنة لحضور الاجتماع الأول.

وتحظى جلسة اللجنة المرتقبة اليوم بأهمية نظراً للأجندة التي ستحظى بالنقاش فيها والتي سبق وأن دفع بها المدير التنفيذي للنادي اللواء (م) محمد آدم النقي والتي جاء في مقدمتها إجازة لائحة العضوية، إلى جانب تكوين لجنة المنشآت بالإضافة إلى مناقشة ملف الانتدابات وإعداد الفريق الأول للبطولة الأفريقية واستحقاقات الموسم الجديد.

وينتظر أن تشهد أجندة الاجتماع، عدة تطورات، خاصةً في ظل دفع عدد من أعضاء اللجنة ببعض المقترحات الأخرى، ويجئ على رأسها المقترح المقدم من رئيس النادي حازم مصطفى والخاص بتجديد الثقة وإعادة تعيين المدير العام للنادي اللواء النقي في منصبه.

وبالرغم من تحفظ بعض أعضاء لجنة التسيير حول أداء المدير العام والمكتب التنفيذي للنادي وتضارب الصلاحيات الإدارية والمالية، إلا أنّ مصدرا مقربا للرئيس حازم مصطفى أكد لــ(السوداني) بأن هذا المقترح ربما يتم الحسم فيه عبر التصويت حال استمرار التباين داخل أروقة إدارة النادي، مرجحاً استمرار النقي في منصبه بالرغم من التحفظات حول أدائه.

ويتطلع بعض الأعضاء الى حسم جدل الغموض حول الملف المالي للنادي، خاصةً في ظل النقاش المستفيض الذي جرى داخل أروقة إدارة النادي طيلة الأيام الماضية، حيث دفع عضو اللجنة حافظ دوسة بمقترح بتوضيح الوضع المالي للنادي بشكل واضح وإزالة حالة الغموض الحالية.

وعلمت (السوداني) بأن مقترح عضو اللجنة دوسة وجد تفاعلاً كبيراً، حيث تداخل رئيس اللجنة القنصل حازم مصطفى، مؤكداً تجهيز المدير العام النقي والمكتب التنفيذي لميزانيات مالية تمت مراجعتها مسبقاً تمهيداً لعرضها لعضوية اللجنة ومن ثم إجازتها وهي الخطوة التي لم تقنع بعض عضوية اللجنة، خاصةً في ظل التصريحات التي صدرت سابقاً من نائب الرئيس للشؤون المالية بالمجلس السابق اللواء نور الدين عبد الوهاب والتي أشار فيها إلى عدم مسؤوليته عن أي ميزانيات يتم عرضها، معلناً رفضه التوقيع على أي التزامات أو مديونيات تقع على عاتق النادي وهو الحديث الذي فتح الباب على مصراعيه أمام عدد من التأويلات، خاصة في ظل فتح حساب باسم النادي في جمهورية مصر العربية خلال وقت سابق، الى جانب تغيير التواقيع الخاصة بمالية النادي لأكثر من مرة الى حين استقرارها مؤخراً في يد المدير العام للنادي بناءً على توجيهات رئيس النادي.

يذكر أن عضو التسيير متوكل ود الجزيرة تدخل في النقاش حول الملف المالي، مطالباً أعضاء اللجنة بتقديم التبرعات والمساعدة في الصرف وهو الحديث الذي رد عليه العضو حافظ دوسة، مؤكداً ترحيبهم الكامل بالتبرع ودعم مسيرة النادي، لكن وفق آلية وضوابط صرف واضحة.

يشار الى ان يوم امس (الاثنين) شهد تطورات بخصوص قضيتي ملعب مباراة المريخ القادمة في البطولة الأفريقية أمام بطل جيبوتي، حيث يتمسك عدد من أعضاء المجلس بضرورة اللعب داخل السودان بحاضرة شمال كردفان الأبيض بعد إجازة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لملعب شيكان وتأكيدات اتحاد الكرة بعدم وجود أي أسباب تحول دون استضافة الملعب لمباراة الأحمر القادمة أمام بطل جيبوتي.

كما سيتم التداول في قضية اللاعب عماد الصيني الذي فسخت لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة عقده مع النادي وتجاوزت القوانين، وهو ما دعا رئيس النادي سابقاً للتأكيد بعدم التنازل عن مكتسبات النادي.

ويترقّب الشارع المريخي الاجتماع الاول للجنة التسيير والذي سيحظى بمشاركة وتواجد عدد كبير من الاعضاء حسب تأكيداتهم بالحضور، بينما سيحضر رئيس النادي القنصل حازم مصطفى في الجلسة عبر الفيديو كونفرس لأسباب معلومة.