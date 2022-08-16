تطعيم ٥٠ألف رأس من الماشية بـ( كتم)

الخرطوم: إبتهاج متوكل

شدد مستشار وزير الثروة الحيوانية د. الصادق برقو ، على اهتمام الوزارة بمكافحة الأمراض وحماية القطيع القومي. وقال في محلية كتم، في ختام فعاليات القافلة البيطرية التي سيرتها وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية الى ولاية شمال دارفور، إن القافلة ساهمت في تحقيق السلم والتصالح الاجتماعي بالمنطقة ، عبر ندوات ارشادية وتوعوية للمربين واصحاب الماشية، موجها اصحاب الماشية بضرورة االتطعيم، مشيرا الى جهود حكومة الولاية وتقديم الدعم، لانجاح مهام القافلة البيطرية. ومن جانبه قال مديرالادارة العامة الثروة الحيوانية بمحلية كتم ،د. عثمان يعقوب ان قطاع الثروة الحيوانية بالمحلية، واعد ومتجدد وقادر على دعم الاقتصاد القومي، وطالب وزارة الثروة الحيوانية بتوفير الفاكسينات والادوية البيطرية، معلنا عن تطعيم اكثر من ٥٠ الف راس من الماشية بالمحلية، مؤكدا ان القوافل البيطرية تساعد على تحقيق، الترابط الاجتماعي بين الرعاة والمزارعين .