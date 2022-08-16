حميدتي لـ(أهالي بربر): “ما عندنا مانع نقيف معاكم والله دمّنا دا ندِّيكم ليهو خلِّي المال”

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، إنّ الضرر بسبب السيول والأمطار كبيرٌ جدًا في جميع مناطق السودان، وهناك ضررٌ جزئيٌّ.

وأضاف لدى مُخاطبته، المُتضرِّرين من السيول والأمطار بمحلية بربر: المتحدث باسم المنطقة طالب بـ(30) ملياراً لتعمير المنطقة، وما كتيرة على الشعب السوداني، ولكن إذا اتوفرت يبدأ التخطيط طوالي بالشركات وتطرح عطاءات، وتابع: “لكن دايرين شفافية والناس البشتغلوا صح”.

في ذات السياق قال حميدتي، إنّ المسؤولية المُجتمعية في ولاية نهر النيل تجعل من مدينة بربر “تحفة”، إذا كانت هناك شفافية وعدالة.

وأضاف: “سألت من المسؤولية المُجتمعية قبل سنة قالوا بتصلكم”.

وقال: “نحن ما عندنا مانع نقيف معاكم والله دمّنا دا ندِّيكم ليهو خلِّي المال، نحن معاكم في ضرركم قلبًا وقالبًا”.

في وقت قال فيه لأهالي محلية بربر بولاية نهر النيل، إنّ ضرر كرتة الذهب أسوأ من الضرر الوقع عليهم – تأثير السيول والأمطار _.

وأوضح”الزئبق في أزياركم موجود، أوقفوا الفوضى وساعدوا الحكومة، الزئبق اختلط مع الموية”، وتابع: “القروش بتنفع بي شنو لمّا يجيك سرطان”؟.