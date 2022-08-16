فتح باب الترشيحات لانتخابات نقابة الصَّحفيين السُّودانيين

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة انتخابات نقابة الصَّحفيين السُّودانيين، عن فتح باب الترشيحات لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة ابتداءً من التاسعة صباح غد الأربعاء بمركز صحيفة “التيار”.

وأوضحت اللجنة عن استمرارها في تلقي الطلبات للترشيح يومياً من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وسيتم إغلاق باب الترشيحات في الخامسة من مساء السبت 20 أغسطس.

الجدير بالذكر أنّ الترشيحات تتم وفقاً للمواد الواردة في لائحة الانتخابات والنظام الأساسي في المادة (7) التي تقول: “يحق لأي – صحفي وصحفية – مسجل بسجل الصحفيين داخل أو خارج السودان ممن ينطبق عليهم تعريف الصحفي المنصوص عليه في المادة (46) بالنظام الأساسي الاقتراع في انتخابات نقابة الصّحفيين السُّودانيين”.

وتقول المادة (8): “يحق لأي – عضو وعضوة – مقيم في السودان الترشح في أي موقع لنقابة الصحفيين السودانيين، ويُستثنى من هذا الحق الأعضاء المُقيّدون بسجل الصحفيين العاملين بالخارج، حسب نص المادة (17/2) من النظام الأساسي”.

في وقتٍ، نصّت المادة (9) الترشح لمنصب النقيب على الآتي: “1- يحق لأي – عضو وعضوة – تنطبق عليه أحكام المادة (29) من النظام الأساسي الترشح لمنصب نقيب الصّحفيين السُّودانيين”.

بينما نصّت المادة (10) بأن الترشح لعضوية مجلس النقابة يحق لأي – عضو وعضوة – تنطبق عليه أحكام المادة (29) من النظام الأساسي، الترشح لمنصب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين، وفقاً لاستمارة الترشح الخاصة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين السودانيين. ويجوز لأي عددٍ من المرشحين تفويض وكيل عنهم، لتقديم ترشيحاتهم لمقاعد النقيب ومجلس النقابة أو بعضها ويشترط في هذا التوكيل أن يكون موثقاً قانونياً، يتضمّن أسماء وأرقام عضوية وتوقيع الموكلين.