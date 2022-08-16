الآلية الثلاثية: لا سبيل لحكم السودان ونجاح الفترة الانتقالية إلا بالتوافق الشامل

الخرطوم: السوداني

قالت الآلية الثلاثية، إنّه لا سبيل لحكم السودان ونجاح الفترة الانتقالية إلا بالتوافق الشامل.

وأشارت خلال لقائها بقِوى الحُرية والتّغيير التوافق الوطني، إلى أنّها التقت بمُبادرات عديدة، وتأمل لاستكمال اللقاءات هذا الأسبوع، مُؤكِّدةً حرصها على مُساعدة السودانيين في الوصول لوفاق سياسي وإلى أرضية مُشتركة.

في وقت قالت فيه، الحرية والتغيير – التوافق الوطني، إنّها تسعى للوصول إلى توافق وطني شامل يُؤسِّس لاستعادة مسار الانتقال ومن خلال العمل على صياغة أربع مسودات تمّت إجازة بعضها ولا تزال الأخرى قيد التطوير.

وأضافت: المأمول تسليم جميع المسودات للآلية الثلاثية نهاية الأسبوع الراهن، وتشمل وثيقة الإعلان السياسي للحكم المدني الديمقراطي، ورؤية لتعديل الوثيقة الدستورية، وورقة حول مهام حكومة الفترة الانتقالية، وورقة حول معايير وآلية اختيار رئيس الوزراء.

واقترحت على الآلية الثلاثية، العمل على تجميع المُبادرات في الساحة السودانية والدعوة لمنبر حوار سوداني – سوداني مُتوافق عليه لتحقيق الوفاق السياسي المنشود.