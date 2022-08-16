بالتصويت.. تسيير المريخ تختار (بحر دار) لاستضافة المباراة الأفريقية

كتب: حسن بشير

في تطور مفاجئ، خلص اجتماع لجنة تسيير المريخ لاختيار مدينة بحر دار الإثيوبية لاستضافة مباراة الفريق القادمة أمام ارتا سولار بطل جيبوتي في الدور التمهيدي بالبطولة الأفريقية.

ووفقاً للتفاصيل الدقيقة بطرف (السوداني)، فإن القرار جاء بالرغم من تأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الى جانب اتحاد كرة القدم بإجازة ملعب شيكان بحاضرة ولاية شمال كردفان (الأبيض) لاستضافة مباريات الدور التمهيدي من المنافسات الأفريقية.

وعلمت (السوداني) أنّ أعضاء لجنة التسيير لم يصلوا لاتفاق بشأن اختيار الملعب بعد ان حدث تباين، حيث رأي عدد من الأعضاء بأنه ينبغي ان يتم اللعب بملعب الأبيض لعدد من الأسباب، على رأسها توفير الدعم الجماهيري للفريق في أولى المباريات بالبطولة الأفريقية، مؤكدين أن أي قرار باللعب خارج السودان من شأنه أن يحبط القاعدة الجماهيرية للنادي.

بينما رأت الفئة الأخرى التي يقودها رئيس النادي القنصل حازم مصطفى ونائب الرئيس للقطاع الرياضي الكابتن عادل أبو جريشة بالإضافة الى بعض الأعضاء الآخرين بأن قرار اللعب خارج السودان يجئ لعدد من الاسباب والحيثيات، مؤكدين أن بعضها فني حسب زعمهم.

يذكر انه تم اللجوء الى خيار التصويت لحسم الخلاف حيث اختار 7 من أعضاء المجلس أبرزهم حازم مصطفى وأبو جريشة وود الجزيرة ومنير نبيل و3 أعضاء آخرين اللعب خارج السودان.

بينما دعم اربعة من أعضاء المجلس مقترح اللعب بقلعة شيكان.

يشار الى ان اجتماع مجلس الادارة شهد مشاركة احد عشر عضواً بينما غاب عن الجلسة بعض الاعضاء وابرزهم نائبي الرئيس الجيلي ابوشامة والعميد عبد الرحيم بدر الدين لاسباب مختلفة.