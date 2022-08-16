لجنة الاستئناف في طعون انتخابات الصحفيين تصدر عدداً من القرارات المهمة وتنهي أعمالها

الخرطوم: السوداني

انتهت لجنة الاستئناف في طعون كشوفات الناخبين لانتخابات نقابة الصحفيين من النظر في كل الطعون المقدمة إليها، وأصدرت عدداً من القرارات المهمة.

وأصدرت اللجنة قراراً بقبول ٣٣ طعناً من الذين سقطت أسماؤهم، وأمرت بإضافة أسمائهم لكشوفات الناخبين، كما أصدرت قراراً برفض ١٥٠ طعناً، معظمهم لم يكونوا مُسجّلين ويرغبون في نيل العضوية، بينما رفضت ١٤ طعناً ثبت وجود أسمائها في الكشوفات.

وقبلت اللجنة الطعون في ٣٤ اسماً مكرراً وأمرت بحذفها من السجل، بينما رفضت الطعون ضد ٥٨ اسماً مسجلاً. وستقوم لجنة الانتخابات بنشر قرارات لجنة الاستئناف وكشوفات الأسماء، بجانب الكشف النهائي للناخبين خلال الساعات القادمة.