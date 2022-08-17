البرهان يملِّك ٤٢ عربة صالون و١١٥ ركشة للضباط وضباط الصف مصابي العمليات الحربية

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنّ عيد القوات المسلحة فرصةٌ لرد الجميل للضباط والجنود الذين قدموا التضحيات من أجل البلاد.

وأضاف: القوات المسلحة لن تتخلّى عنهم، وتتطلّع إلى أن تستمر في دعمهم بما يضمن لهم وأسرهم الحياة الكريمة، وتابع: “تكريم مصابي العمليات ودعمهم هو حق وليس مِنّة عليهم مقابل تضحياتهم في سبيل البلاد”.

وافتتح البرهان اليوم الأربعاء، بمنطقة الشجرة العسكرية، مجمعاً للسكن الوظيفي يحتوي على ٩٦ شقة لضباط القوات المسلحة في إطار احتفالات القوات المسلحة بعيدها الـ(٦٨).

في وقتٍ، ملّك فيه ٤٢ عربة صالون و١١٥ ركشة للضباط وضباط الصف مُصابي العمليات الحربية.