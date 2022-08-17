الآلية الثلاثية تلتقي مُبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني أخبار السودان By alsudani On 17 أغسطس, 2022 2:00 م - 0 الخرطوم: السوداني التقت الآلية الثلاثية بقيادة فولكر والاتحاد الأفريقي والإيقاد اليوم الاربعاء، بمبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني، برئاسة الشيخ الطيب الجد ود بدر بقاعة الصداقة شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)