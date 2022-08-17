الآلية الثلاثية تلتقي مُبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني

الخرطوم: السوداني

التقت الآلية الثلاثية بقيادة فولكر والاتحاد الأفريقي والإيقاد اليوم الاربعاء، بمبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني، برئاسة الشيخ الطيب الجد ود بدر بقاعة الصداقة