الآلية الثلاثية تلتقي مُبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني

أخبار السودان
By alsudani 0

 

الخرطوم: السوداني

التقت الآلية الثلاثية بقيادة فولكر والاتحاد الأفريقي والإيقاد اليوم الاربعاء، بمبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني، برئاسة الشيخ الطيب الجد ود بدر بقاعة الصداقة

alsudani
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