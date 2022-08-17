اللواء النقي لـ(السوداني): تصريحات أبو حجل غير مسؤولة والمريخ ليس مسؤولاً عن عدم قدرته بإقناع اللاعبين المُعارين باللعب لناديه

الخرطوم: السوداني

أوضح اللواء دكتور محمد آدم النقي المدير العام لنادي المريخ، أنّ العلاقة بين المريخ والأهلي مروي لا يحددها النقي أو عبد المنعم أبوحجل رئيس الأهلي مروي، مشدداً على أنّ العلاقة بين الناديين يسودها الاحترام والتقدير.

وأكد النقي أن أبو حجل لم يحترم المفاوضات التي كانت بينه ونادي المريخ وظل يتحدّث في وسائل الإعلام عن أدق الأسرار رغم أنها تتداخل فيها أطراف آخرين.

وقال النقي، إنّ التصريحات التي أدلى بها أبو حجل غير مسؤولة، مشيراً إلى أن نادي المريخ ليس مسؤولاً عن عدم قدرة أبو حجل في إقناع لاعبي المريخ الذين كانوا ضمن قائمة المدرب للإعارة بقبول اللعب في صفوف الأهلي مروي.

وذكر النقي أن صفقة انتقال مرفعين وكركتيلا للمريخ لم يكن من ضمنها ما يلزم نادي المريخ بإعارة لاعبين للأهلي مروي، مشيراً إلى أن مقترح الإعارات في إطار التعاون بين الناديين.

وأضاف “بالنسبة للاعب سيف مرفعين رغم أنه انتقل للأهلي مروي باتفاق بين الناديين، إلا أننا ألزمنا بدفع مبلغ أعلى من الرواتب التي دفعها له أما رامي كركتيلا كان المتبقي من عقده ثلاثة أشهر، وأيضاً دفعنا مبلغاً للأهلي مروي مقابله نرى أنه مناسب”.

يذكر أن رئيس الأهلي مروي عبد المنعم أبو حجل هاجم عبر (السوداني)، المدير العام لنادي المريخ اللواء النقي والمكتب التنفيذي للنادي، مُحمِّلاً إياهم مسؤولية فشل تنفيذ الاتفاق الخاص بإعارة مهاجم الأحمر صديق كوه الذي أُعير لنادي حي العرب بورتسودان.