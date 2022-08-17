نقابة الصحفيين.. السباق الانتخابي 

الخرطوم – مهند عبادي

وصلت خطوات الطريق نحو نقابة الصحفيين السودانيين مرحلة متقدمة اقترب معها حلم الوصول إلى تأسيس تجربة جديدة في العمل النقابي تقوم على الديمقراطية والتنافس النزيهة ينتظر أن تشكل أنموذجًا يمكن أن تتبعه بقية القطاعات في البلاد، ومع الاستعداد لتقديم ترشيحات الصحفيين للنقابة عقد مركز طيبة برس للإعلام مناظرة جمعت بين ممثلين لقوائم التجمع الديمقراطي للصحفيين السودانيين والتحالف المهني للصحفيين السودانيين، في خطوة رفعت من وتيرة وزخم انتخابات نقابة الصحفيين التاسيسية، واستعرض الطرفان البرامج الانتخابية لكل قائمة في المناظرة فضلًا عن الرؤى والمقترحات المتعلقة بالعمل النقابي والصحفي.

ومعلوم بالضرورة أن أسلوب المناظرات يعد إحدى الأدوات المعمول بها عالميًا فيما يلي الحملات وعرض البرامج والترويج للمرشحين للانتخابات، في وقت تعد فيه المناظرة التي أجريت بمركز طيبة أمس خطوة متقدمة في سبيل ترسيخ العمل الديمقراطي بالبلاد وأدب جديد على الساحة السياسية في البلاد يرنو الكثيرون إلى تعميمه ليصبح بديلا للمناوشات والملاسنات السائدة في الساحة والالتزام بطرح وتقديم برامج حقيقية ، بينما تؤكد طيبة برس أن تنظيم المناظرات يجيء من باب المساهمة في دعم التحول الديمقراطي وتطويراً للتجربة الانتخابية الجديدة وتوسيعًا لقاعدة المشاركة وضمان الفرص المتساوية للمتنافسين على مقاعد مجلس نقابة الصحفيين السودانيين في ميلادها الديمقراطي الجديد.

المناظرة التي قدمتها الإعلامية شذى عبدالعال ونجحت في إدارتها بشكل محترف من حيث ضبط إيقاع الانتقال بين المتحدثين فضلًا عن توزيع الفرص والعدالة في الزمن المتاح والقدرة على التلخيص وإدارة دفة الحوار بشكل أضفى على المناظرة تميزًا، زاد من ألقها الذي ازدانت به نتيجة للممارسة والشكل المتقدم في الطرح من قبل المشاركين عن التحالف المهني والتجمع الديمقراطي محمد عبد العزيز وعبد الرحمن العاجب، وما قدماه من رؤى وعرض متميز لبرامجهما المختلفة فيما يتعلق بالترويج للانتخابات المقبلة والظفر بتمثيل الصحفيين في نقابتهم التأسيسية.

ممثل التجمع الديمقراطي للصحفيين محمد عبد العزيز قال ، إن برنامج التجمع يرتكز على حلقات نقاش و مسوحات و جلسات حوارية كان آخرها ندوة عقدت مطلع الشهر الجاري بصحيفة التيار، وأضاف أن التجمع يعمل على التأسيس لديمقراطية الإعلام و يطرح نفسه كتحالف للقوى الحية في الوسط الصحفي على اختلاف خلفياتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية وفقًا لشروط الإيمان بالديمقراطية ودعم التغيير ، ولفت محمد عبدالعزيز لدى استعراضه برنامج التجمع الانتخابي إلى أن استعادة مكانة النقابة في المحيط الإقليمي و الدولي يعتبر أولوية ملحة يسعى التجمع إلى تحقيقها إذا ما تمكن من النجاح في الانتخابات، وتابع أن البرنامج يشمل أيضًا الدعوة لتأسيس قانون يمنع حبس الصحفيين في قضايا النشروتعزيز قانون للوصول للمعلومة ، وأردف في حديثه نعمل على إنشاء “صندوق للطوارئ” لمعالجة الحالات الطارئة والخاصة بأعضاء النقابة فضلًا عن السعي إلى تحسين أوضاع الصحفيين من خلال تحسين أوضاع الصحف، والسعي إلى وضع تشريعات إعلامية عبر إشراك مجموعة عمل متخصصة وصون كرامة الصحفيين وتوفير الدعم القانوني، مشيرًا إلى أن التجمع الديمقراطي للصحفيين قطع شوطًا كبيرًا في عدد من المشاريع التي سينفذها إن فاز أو سيسلمها لمن يفوز بالنقابة، وزاد كما يعمل التجمع على استحداث موارد جديدة للنقابة لتغطية الاحتياجات الكبيرة من خلال تأسيس مشاريع استثمارية ومجمعات استهلاكية إضافة إلى التفكير في كيفية الاستفادة من الموارد غير المنظورة مثل “محركات البحث”، ونبه محمد عبدالعزيز إلى وجود انحدار كبير في توزيع الصحف المطبوعة لذلك فإن التجمع يقترح إنشاء آلية خاصة لمعالجة موضوع صناعة الصحافة، وتقليل نسبة ضرائب الإعلانات من ١٧٪ إلى ٥٪، وإعفاء صناعة الصحافة من الضرائب و مدخلاتها من الجمارك و إعادة تشغيل المطابع المتوقفة وتصفية مافيا الإعلانات والتوزيع العادل للإعلانات، مؤكدًا أن الصحافة لا تحتاج لقوانين خاصة مقيدة لها، وقال سنعمل على تفعيل ميثاق الشرف الصحفي، وتأسيس آلية أهلية من المجتمع تراقب أداء المحتوى الصحفي على غرار الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن هذه الآلية دورها ينحصر في مراقبة المحتوى خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي وخطاب الكراهية،وتقديم التوصيات للنقابة بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة عند المخالفات إلى جانب تقديم التوصيات المتعلقة بخارطة التدريب المطلوبة والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لتوضيح حاجة سوق العمل الاعلامي ، فضلا عن اشتمال البرنامج على رؤى وخطط واضحة فيما يلي الترقي المهني وحقوق الزميلات الصحفيات وحمايتهن وتوفير البيئة المناسبة لهن في المؤسسات الصحفية لأداء عملهن واتاحة الفرصة لهن في الترقي والمشاركة في اتخاذ القرار والأجور، ولفت محمد عبدالعزيز الى ضرورة استحداث آلية دائمة لحماية صناعة الصحافة ودعم المؤسسات القائمة والمحافظة على منها الاندثار، وإنشاء مؤسسات تعاونية وبرامج تدريبية للزملاء الصحفيين، وشدد محمد على أن التجمع الديمقراطي للصحفيين لا يتهاون في مسألة الحريات الصحفية ، مشيرًا إلى أن رؤية التجمع في التعامل مع السلطة الحاكمة تقوم على أساس أن الانقلاب يعتبر أمرًا واقعًا ويتم التعامل معه على هذا الأساس.

وفي الأثناء استعرض مرشح التحالف المهني للصحفيين السودانيين عبدالرحمن العاجب، برنامج التحالف الانتخابي، وقال إن التحالف يضم المهنيين يضم عشرة قطاعات مهنية خرجت ببيان تأسيس يعمل على دعم والقيام بأدوار وطنية ودعم الثورة المجيدة ويعمل في إطار دعم التحول الديمقراطي وبناء نقابة مهنية حرة مستقلة، والدفاع عن وحماية المهنة وحقوق الصحفيين وحماية الصحفيين والحريات، والوصول لنقابة تمثل جميع الصحفيين وتتويج نضالات الصحفيين بعودة النقابة،وأكد العاجب أن النقابة ستعمل نحو التغيير بشكل مستمر، وقال لم نأت ببرنامج مكتوب لنبشر به بل اجتمعت ووضعت برنامج بإشراك الجميع، حتى يكون الصحفي هو صاحب القرار،وأشار إلى أن إطار البرنامج الانتخابي لقائمة التحالف يتضمن القضايا الوطنية والقومية، قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم التحول الديمقراطي، العدالة، تحسين أوضاع الصحفيين،وقال إن قائمة التحالف المهني للصحفيين السودانيين ستعمل – في حال فوزها- بشكل مؤسسي لتحسين بيئة العمل بكافة القطاعات، وقال ممثل التحالف المهني للصحفيين عبدالرحمن العاجب أن برنامج التحالف يرتكز على قضايا قومية ووطنية إضافة إلى قضايا الديموقراطية و حقوق الإنسان و أضاف أن التحالف سيعمل مع الشعب السوداني والقوى السياسية ومنظومات المجتمع المدني من أجل ترسيخ هذه المبادئ، مؤكدا أن برنامج التحالف الانتخابي قد نبع من قواعد الصحفيين ولم يجيء مكتوبا وقال ،”لم نأت ببرنامج مكتوب بل جلست القواعد و كتبت البرنامج بنفسها” وتابع العاجب أن التحالف يعمل على تتويج نضالات الصحافيين بعودة النقابة المنشودة و دعم العمل النقابي ، ودعم ثورة ديسمبر المجيدة و التحول الديموقراطي لافتا إلى أن فكرة التحالف المهني بدأت منذ سقوط نظام البشيروأنهم يعملون وفقا لشعار “نحو التغيير”، وأشار العاجب إلى أن التحالف المهني يولي الجانب الإعلامي اهتماما كبير ويسعى إلى انشاء مركز إقليمي لتدريب الصحفيين، كما يهتم التحالف في الوقت ذاته بالمحورين الاجتماعي و الثقافي، لافتا إلى أن التدريب من أولى اهتمامات التحالف، إلى جانب العمل على تحسين البيئة الصحفية وظروف الصحفيين والاهتمام بالتدريب والتأهيل ، وأردف العاجب أن التحالف يسعى إلى لم شمل الصحفيين والدفاع عن قضاياهم ومطالبهم وصيانة المهنة واحترام ميثاق الشرف الصحفي، وحرية الرأي والتعبير ودعم مطالب الشعب السوداني، وقال إن البرنامج الانتخابي يهدف إلى التأسيس لنقابة تمثل كافة الصحفيين وتدافع عن حقوقهم وتطوير بيئة العمل ، وأشار العاجب الى ان التحالف لديه برامج ورؤى واضحة تتعلق بالعلاقات الخارجية تتمثل في بناء علاقات متوازنة ويسعى الى انشاء صندوق التكافل الاجتماعي وصندوق للتأمين الصحي.