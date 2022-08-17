عضو مركزية الشيوعي آمال الزين: الشرطة المجتمعية عادت لأجل شباب لجان المقاومة

الخرطوم: هبة علي

قالت عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، آمال الزين، إنّ الشرطة المجتمعية عادت لأجل شباب لجان المقاومة، مشيرةً إلى أنها تستهدف دمغ الحركة الثورية الموجودة في الشارع الآن بأوصاف تتعلق بالأدب والأخلاق وغير اللائق.

وأوضحت آمال لـ(السوداني) أنّ الهدف الأساسي منها، هو مضايقة شباب المقاومة وكسر شوكتهم، وأضافت: “بيد أن هذا لن يحقق نتائج والنظام السابق لن يعود مهما حاولوا”.

ونوهت الزين إلى أن الممارسات المتعلقة بانتهاك الكرامة ارتبطت بالشرطة المجتمعية، لجهة أنها تملك صلاحيات واسعة، معتبرة عودة الشرطة المجتمعية مثل ظاهرة “٩ طويلة” والانفلات الأمني ورمي عبوات البمبان، لاستهداف وإعاقة الشباب.

وأردفت: “يجب أن يعوا بأن هذه المحاولات لن تنجح، بل بالعكس ستساهم في انخراط الكثيرين من الذين يقفون على الرصيف ومشاركتهم في المقاومة مع الشارع”.