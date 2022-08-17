شيكان للتأمين تطلق برنامجاً متخصصاً في مهارات وفنيات إعادة التأمين

الخرطوم: السوداني

افتتح المدير العام لشركة شيكان للتأمين، صلاح الدين موسى، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في فنيات إعادة التأمين.

وأكد لدى مخاطبته، الحضور، أن التدريب حقٌ لكل العاملين وفق الاحتياجات المرصودة وان إدارته ظلت توجه الجهات ذات الصلة بتحري العدالة وتوزيع الفرص بين كافة العناصر والموازنة بين الاحتياج وتوزيع الفرص بعدالة، داعياً الموظفين إلى الاعتناء بمدونة الأخلاق والسلوك ومراعاة قيم المهنة بذات الأهمية المرتبطة بإدراك المعارف والمهارات.

وقدم موسى محمد بصفته خبيراً، محاضرة افتتاحية للمشاركين حول مفهوم إعادة التأمين والأسس والمهارات والآليات.