وفاة 19 مواطناً وانهيار 128 منزلاً كلياً و1034 جزئياً بشمال كردفان جرّاء السُّيول والأمطار

الأبيض: السوداني

أعلن مدير شرطة الدفاع المدني مقرر غرفة طوارئ الخريف بشمال كردفان، العقيد شرطة صديق تاليو، عن وفاة (19) مواطناً وانهيار 128 منزلاً منذ بداية الخريف، بسبب فيضانات ناجمة عن الأمطار والسيول بولاية شمال كردفان.

وأوضح العقيد صديق تاليو أن الأمطار والسيول تسببت في انهيار (128) منزلاً كلياً و(1034) جزئياً، بجانب (32) متجراً و(4) مرافق عامة.

وأضاف مدير شرطة الدفاع المدني بالولاية لوكالة سونا للأنباء، أن أكثر المناطق التي تأثّرت كثيراً هي قرى محليات غرب بارا وأم دم حاج أحمد وسودري، مبيناً أنّ أعلى معدلات الأمطار التي هطلت بمناطق الولاية المتفرقة كانت تتراوح ما بين (40 – 50) ملم، وأشار إلى أنّ الولاية هي من أقل الولايات تأثُّراً وتضرراً من الأمطار.

وقال إنّه تمّ تقديم مواد الإيواء المختلفة بجانب المواد الغذائية من قبل ديوان الزكاة، لافتاً إلى أن غرفة العمليات التي تم تكوينها بشرطة الدفاع المدني بالولاية والتي تعمل على مدار اليوم في تلقي البلاغات الواردة من مناطق الولاية المختلفة.