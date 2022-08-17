منتخبنا الوطني يتدرب على التهديف والعكسيات وبرهان يركز على تصحيح الأخطاء وتنفيذ خطط اللعب

مراكش: عاطف السيد

أدى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، ثاني تدريباته من خلال تجمعه الخارجي بمعسكر مراكش، تأهباً واستعداداِ للقاء جيبوتي في تصفيات الشان المؤهلة لنهائيات الجزائر في العام 2023 عصر اليوم، بالملعب الفرعي للملعب الكبير بمراكش بمشاركة كل نجوم المنتخب المتواجدين مع البعثة بمعسكر مراكش بفندق وازو.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة الكابتن برهان تيه المدير الفني والكابتن محسن سيد المدرب العام والكابتن أحمد النور مدرب الحراس والكابتن إيهاب إدريس مدرب اللياقة والأحمال ومسؤول العلاج الطبيعي أسعد سلمان ومسؤول المعدات الفاتح الضو والدكتور أحمد الفاتح كمبوني طبيب المنتخب.

بدأ المران بمحاضرة تحدث فيها برهان عن مطلوبات المرحلة المقبلة، وذكر بأن هذه المشاركة في تصفيات الشان مرتبطة بتصفيات الكان وتعتبر خير إعداد لما تبقى من مباريات تصفيات الكان أمام موريتانيا والجابون، وأوضح بأن التواجد في نهائيات الأمم الأفريقية للاعبين المحليين يتطلب الفوز بمجموع مباراتي جيبوتي، لذلك يجب التركيز فيها لأنهما طريق المنتخب للنهائيات، وطالب اللاعبين بالاستفادة من المعسكر والانضباط والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني.

وقام اللاعبون بالجري حول الملعب لرفع معدلات اللياقة البدنية، بعد أن خضعوا لراحة سلبية قبل تجمعهم الداخلي بالخرطوم في فندق القراند هوليداي فيلا، ومن ثم أشرف مدرب اللياقة إيهاب إدريس على تمارين لياقة متنوعة باستخدام العلامات والشواخص، وقسم اللاعبين لمجموعات أدت كل مجموعة تمارين مختلفة الهدف منها الوقوف على الجاهزية البدنية للقادم من التدريبات، وركز بشكل خاص مع السماني الصاوي وياسر مزمل وعمار طيفور وعبد الرؤوف يعقوب وسليم برشاوي.

وخضع ثلاثي الحراسة محمد المصطفى وأحمد بيتر ومحمد عبد الله كديابا لتدريبات عنيفة من مدرب الحراس الكابتن أحمد النور الذي يعمل على تجهيز الحراس الثلاثة للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها مباراتي جيبوتي ودرب الثلاثي ردة الفعل والثبات بين الخشبات في التعامل مع الكرات وتحمل ضغط الخصم والخروج السليم من المرمى والتعامل مع العكسيات وتوجيه لاعبي خط الدفاع في العكسيات والمرتدات وقد أداها الثلاثي بصورة جيدة وأخضع مدرب الحراس أحمد بيتر لتدريبات إضافية ليلحق بزملائه محمد المصطفى ومحمد عبد الله كديابا وقد أظهر مستوىً جيداً وقابلية في التدريبات.

بعد ذلك تولى الكابتن برهان تيه المران من وسط الملعب وقسم اللاعبين لمجموعات ودرب لاعبي خط الدفاع على استخلاص الكرات والضغط على الخصم وتضييق الزمن والمساحة، فيما درب لاعبي خط الوسط للضغط على حامل الكرة والمطاردة واستخلاص الكرات وتنويع اللعب فيما درب لاعبي المقدمة الهجومية على مطاردة المدافعين واستخلاص الكرات منهم والتعامل مع الفرص التي تسنح لهم عن طريق العمق والأطراف، كما نفذ بعض الجمل التكتيكية، وأوقف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء والحديث مع اللاعبين حتى يؤدوا التدريبات بالصورة المطلوبة.

وتواصل المران بتقسيمة من وسط الملعب بين منتخبي عبد الرؤوف يعقوب وبخيت خميس المصطفى لتطبيق الجمل التكتيكية التي تدرب عليها اللاعبون وشهدت تألقاً ظاهراً لعدد كبير من اللاعبين في خطوط اللعب المختلفة، وأوقف برهان ومحسن التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

واختتم المران بتقسيمة من كامل الملعب بين منتخبي صلاح نمر وعوض زايد لمدة ساعة شارك فيها كل اللاعبين، ووضح من خلال التقسيمة رغبة اللاعبين في تقديم مستويات فنية كبيرة لدخول تشكيلة مباراة جيبوتي ونيل ثقة الجهاز الفني، وعمل كل منتخب على تحقيق الفوز وتبادلا الهجمات وتألق الحراس في إبعاد العديد من الأهداف للغربال وياسر مزمل والتكت والشعلة وصلاح نمر.

هذا وسيوالي منتخبنا برنامجه الإعدادي حسب البرنامج الموضوع من الجهاز الفني.