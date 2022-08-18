اتجاه لرفع حركة الصادرات بمعبر “أشكيت” لـ160%

الخرطوم : السوداني

أعلن مدير معبر “أشكيت” الحدودي مع مصر ، اللواء شرطة معاش عباس حسين كردي، عن المصادقة على إنشاء صالات جديدة لاستيعاب حركة مسارات الشاحنات الواردة والصادرة في توقيت واحد داخل المعبر، ورفع معدل انسياب حركة البضائع والشاحنات من 80 إلى 160 شاحنة يوميًا دون تأثير حركة القادمين والعابرين والمقطورات الصادرة والوارد.

وكشف كردي عن المصادقة على شبكة طاقة شمسية لزيادة الإضاءة، وضمان تشغيل تقنية كافة الوحدات بالمعبر في إطار ضمان استمرار إلاجراءات الفنية دون توقف بتوفير الكهرباء، إضافة إلى صيانة جميع المولدات بالمعبر.

والثلاثاء بحث وكيل الخارجية دفع الله الحاج علي مع السفير المصري لدى السودان التحضيرات الخاصة بانعقاد اللجنة الفنية للمعابر الحدودية بين البلدين.