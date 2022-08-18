الثروة الحيوانية: اكتمال مطلوبات إقامة المحجر الحديث بنيالا

الخرطوم : السوداني

أكدت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ، اكتمال المطلوبات كافة لإقامة المحجر البيطري الحديث بمدينة نيالا.

وقال الوزير حافظ عبدالنبي لدى لقائه والي جنوب دارفور المكلف ، حامد هنون ، إن ولاية جنوب دارفور من الولايات التي تزخر بثروة حيوانية كبيرة وأن قيام محجر نيالا يجيء تنفيذًا لخطة الحكومة في تأهيل وتطوير البنى التحتية للثروة الحيوانية خاصة في مجال المحاجر والمسالخ.

واعلن الوزير عن وضع حجر الأساس لإنشاء مسلخ حديث متزامنًا مع قيام المحجر للاستفادة من القيمة المضافة لمنتجات الثروة الحيوانية.

من جانبه قال والي ولاية جنوب دارفور المكلف حامد هنون إن اللقاء ناقش الوضع النهائي لمحجر بيطري نيالا بمساحة مبدئية 100 فدان، مشيرًا إلى أن المحجر يعتبر إضافة كبيرة للولاية التى بها حوالي 19 مليون رأس من المواشي.