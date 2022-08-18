توقيف متهمين بترويج المخدرات بمنطقة المرخيات

الخرطوم: السوداني

أعلنت الشرطة، عن ضبط شبكة إجرامية متخصّصة في تهريب وترويج المخدّرات داخل ولاية الخرطوم، بمنطقة المرخيات أمبدة.

وأشارت بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الأربعاء، مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المخدّرات وتوزيعها في مواقع بالخرطوم، بواسطة عربة بوكس

وأوضحت أنّه تمّ وضع خطة نوعية محكمة تستند على شقين، بوضع كمين محكم، ومداهمة مباغتة للموقع المحدّد بمنطقة المرخيات.

وقالت إن العملية أسفرت عن ضبط ثلاثة متهمين بعد أنّ تبادل أحد المتهمين إطلاق النيران مع القوّة إلاّ أنّ القوة استطاعت بمهنية عالية السيطرة علي الموقف وتوقيف المتهمين وبحوزتهم عربة بوكس موديل (2016) ماركة تايوتا، وعدد 1 سلاح ناري ولزومه عدد 5 طلق، وعدد 246 رأس حشيش.