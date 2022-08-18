إعلان نتيجة شهادة الأساس بالنيل الأبيض  

الأبيض :سوسن محمد عثمان

أعلنت وزارة التربية والتوجيه ، بولاية النيل الأبيض ، نتيجة امتحانات شهادة مرحلة الأساس بنسبة نجاح 75%.

و أحرزت التلميذتان أسرار ابراهيم ضحية زكريا من مدرسة المنار الخاصة بكوستي وتقى عبدالرحمن عبدالقادر من مدرسة الريان الخاصة بربك ٢٧٩ درجة في المركز الاول .

وأكد الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه مصطفى حسن موسى استقرار العام الدراسي وانعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الأكاديمي للتلاميذ مما ساهم في زيادة نسبة النجاح العامة لهذا العام .

وأعلن عن انطلاقة العام الدراسي الجديد في موعده المحدد الموافق الثامن عشر من شهرسبتمبر المقبل .

وأكد انقسام مرحلة الأساس لمرحلتي الابتدائي والمتوسطة وان الوزارة اكملت جاهزيتها للعام الدراسي الجديد ووضعت خطة خاصة بالمرحلة المتوسطة ترتكز علي توفير الكتاب المدرسي الخاص بها بالإضافة لسد النقص في الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية منوهًا لتسلم الوزارة للإجلاس الذي سيتم توزيعه على المدارس.