وزير الدفاع: علاقتنا مع روسيا خاصة جداً

الخرطوم: السودانى

قال وزير الدفاع، الفريق يس إبراهيم، إن علاقة السودان بروسيا “خاصة جداً”.

واكد في تصريح لقناة (ار تي) الروسية، خلال مشاركته في المؤتمر العاشر للأمن الدولي المنعقد بالعاصمة موسكو، إن انعقاد هذا المؤتمر مهم على صعيد مستقبل الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف: “لضرورة العلاقة الخاصة جداً التي تربطنا مع روسيا كان لابد لنا من المشاركة في هذا المؤتمر”.

وتابع: “الأمن الدولي هو أساس الحياة، وهو الأمن الذي ينتج عنه الاستقرار، فلذا كان لا بد من المشاركة في هذا المؤتمر”.

وأعرب وزير الدفاع عن شكره لدولة روسيا على إقامتها هذا المؤتمر، لمواكبة الأحداث والمتغيرات الدولية الجارية في الساحة، والتطلع لمستقبل أحسن لكل ما يتعلق الأمن والسلم الدولين