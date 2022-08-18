(السوداني) تكشف.. “النظام الأساسي” يُفجِّر خلافاً داخل تسيير المريخ.. وحازم يهدد بفتح بلاغ ضد الجاكومي وقيادي بالاتحاد

كتب: حسن بشير

في تطور جديد، شهد اجتماع لجنة التسيير بنادي المريخ “الثلاثاء” الماضي، تصاعداً للخلاف بين رئيس النادي والنائب الأول للرئيس، وذلك على خلفية البند الخاص بإجازة لائحة العضوية بالنادي.

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها ” السوداني”، فإنّ البند المتعلق بلائحة العضوية شهد نقاشاً مستفيضاً بين رئيس النادي حازم مصطفى ونائبه الأول محمد سيد أحمد “الجاكومي” بعد ان تحدث الأخير خلال مداخلته عن إحدى المواد في النظام الأساسي للنادي والخاصة بجرائم الشرف والأمانة وما يترتب عليها من إسقاط للعضوية.

وبحسب عدة مصادر داخل الاجتماع لـ(السوداني)، فإنّ رئيس النادي حازم مصطفى، أبدى تحفظه على حديث الجاكومي حول هذه الجزئية، ملمحاً الى تزوير النظام الأساسي للنادي وهو ما أدى الى حدوث ملاسنات بين الطرفين – تم احتواؤها – ومواصلة الاجتماع.

وطبقاَ للمعلومات، فإن رئيس النادي حازم مصطفى لم يكتف بالحديث عن تزوير النظام الأساسي، بل مضى قدماً، وهدد نائبه الأولى الجاكومي بفتح بلاغ في مواجهته كما شملت التهديدات كذلك نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء معتز الشاعر.

وأوضح مصدر مطلع داخل الجلسة بأن الجاكومي رد على تهديدات حازم بأنه لم يكن عضواً في اللجان التي وضعت النظام الأساسي للنادي الذي أُجيز مسبقاً ويرفض اتهامه بالتزوير، مؤكداً في الوقت نفسه ترحيبه بخطوة مقاضاته، ودعا رئيس النادي للحضور الى السودان لإكمالها.