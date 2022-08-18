مريم الصادق: الإسراع في استلام الحكم المدني حاجة ملحة لإزالة المعاناة التي يُكابدها الشعب السوداني

الخرطوم: السوداني

قالت نائبة رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، إن الإسراع في استلام الحكم المدني حاجة ملحة لإزالة المعاناة التي يكابدها الشعب السوداني من غلاء، وندرة الدواء، وكوارث السيول والفيضانات، بالإضافة إلى بسط هيبة الدولة وإنهاء النزاعات التي عصفت بأمن المواطنين في مختلف الأرجاء واستعادة التعاون البنّاء مع المجتمع الدولي.

وناشدت فولكر، للإسراع بتوفير احتياجات المواطنين الغذائية في ظل الفجوة التي تهدد ملايين المواطنين.

في وقت، أكد رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، دعمهم لكل الجهود الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.

وأشار لدى لقائه، بمريم الصادق المهدي إلى أنّ دور البعثة ينحصر في تسهيل عملية الحوار السياسي بين المكونات، منوهاً إلى إمكانية الوصول إلى توافق يؤدي لتشكيل سلطة مدنية تحقق الاستقرار في البلاد وتستعيد العلاقة مع المجتمع الدولي لدعم مسار التحول الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.