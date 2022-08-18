عاجل: عقار وعرمان يتّفقان أن يتم الافتراق بينهما على نحو ودِّي يُؤسِّس لإرث محترم في الحركة الشعبية والبلاد

الخرطوم: السوداني

انعقد أمس اجتماعٌ مشتركٌ، للمرة الثانية بين مالك عقار وياسر عرمان بالخرطوم، حيث تم الاتفاق أن يتم الافتراق على نحو ودِّي يُؤسِّس لإرث محترم في أدب الاختلاف داخل المؤسسات السياسية في البلاد.

يُذكر أن الاجتماع جاء بدعوة من عضو مجلس السيادة د. الهادي إدريس، بغرض الوصول إلى اتفاق لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال الجبهة الثورية.

وأصدر مالك وعرمان، بياناً مشتركاً للرأي العام فيه: “قد تزامن ذلك مع مجهودات مقدرة من رفاق عديدين من قادة الحركة الشعبية وأصدقائها من داخل وخارج السودان. بعد نقاش مستفيض وعميق اتّسم بالشفافية والصراحة، توصّل الطرفان بأنّ القضايا مكان الخلاف جوهرية وعميقة ومن الصعب التوافق حولها”.

وأضاف البيان: “اتفق الطرفان أن على تياري الحركة الشعبية عدم استهلاك طاقاتهما في خلافات غير منتجة، سيّما التي تتّسم بالإساءات وعدم احترام الرفقة المشتركة لسنوات طويلة، والاستفادة من تجارب الحركة الشعبية السابقة وعدم تكرار ما هو سلبي منها في إدارة الخلاف، وأن يتم الافتراق على نحو ودِّي يُؤسِّس لإرث محترم في أدب الاختلاف داخل المؤسسات السياسية في بلادنا”.