المجلس القومي للدفاع المدني يُوجِّه بتشكل لجنة لحصر الولايات المُتأثِّرة بالسُّيول والأمطار وتقديم الدعم العاجل لها

الخرطوم: السوداني

ترأس وزير الداخلية المكلف مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول، عنان حامد، اليوم بقاعة وزارة الداخلية، الاجتماع الطارئ للمجلس القومي للدفاع المدني، بحضور أعضاء المجلس من ولاة الولايات والوزراء والمؤسسات ذات الصلة.

وأوضح العميد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم أزرق الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني، أن الاجتماع استمع إلى تقارير عن موقف خريف العام 2022م، بجانب تقرير عن توقُّعات الأمطار ومناسيب النيل وترتيبات الطوارئ الصحية ووضع الترتيبات اللازمة لها، مُشيراً إلى أنّ الاجتماع وجّه بتشكيل لجنة لحصر كل الولايات المتأثرة وتقديم الدعم العاجل لها من مواد الإيواء من خيام ومُشمّعات، بجانب الأدوية والمواد الغذائية تحت إشراف أعضاء المجلس القومي للدفاع المدني – بحسب ما أورده المكتب الصحفي للشرطة.

مشيراً إلى أنّ قراءات الأرصاد الجوي تُشير إلى هطول أمطار غزيرة بمُعدّلات عالية تتطلّب من المُواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم السكن في الأماكن المنخفضة، حفاظاً على أرواحهم ومُمتلكاتهم.