الداخلية: الشرطة المجتمعية لا علاقة لها بالنظام العام

الخرطوم : السوداني

أكدت قوات الشرطة أن الشرطة المجتمعية ليست لها علاقة بالنظام العام وليست أداة تنفيذية بل إسناد لتطوير علاقة الشرطة بالمجتمع، وهي تجربة تحكمها معايير دولية وتجارب لمهام تتطلب إشراك المجتمع لمعالجة بعض القضايا بأساليب تختلف عن الضبط والجزاء.

وجاءت تأكيدات الشرطة توضحيًا لما ورد في مداخلة المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة عبر برنامج “كالآتي” على قناة النيل الأزرق الثلاثاء .

وكان الناطق الرسمي قد أكد في سؤال بالبرنامج صدور قرار بهذا الخصوص لتفعيل عمل الشرطة المجتمعية”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الشرطة: “نحن كمجتمع لدينا تقاليد وأعراف لا تقبل اللبس الفاضح والظواهر الدخيلة على مجتمعنا السوداني”، وأكد أن قرار عودة الشرطة المجتمعية لا علاقة له بالسياسة .

واكدت الشرطة إدراكها وعلمها التام أن التشريع حصريا هو سلطة البرلمان للقوانين الاتحادية ومجالس الولايات والمحليات للقوانين الولائية والأوامر المحلية التي تكمل وتتواءم مع الدستور ولا تخالف الدستور. وبالتالي نجد أن السؤال والإجابة خارج إطار الموضوع.