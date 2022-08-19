أمير قطر يوجه بدعم عاجل لضحايا السيول والأمطار بالسودان

الخرطوم : السوداني

كشف سفير دولة قطر بالسودان، السفير عبد الرحمن بن علي الكبيسي، عن توجيهات أميرية بتسيير طائرات محملة بالمواد الإيوائية والغذائية والصحية لمساندة وجبر ضرر المتضررين بالسيول والأمطار تصل إلى السودان خلال أيام.

و دشّن الكبيسي، بأمانة حكومة ولاية نهر النيل أمس، قافلة المساعدات القطرية التي نفّذتها قطر الخيرية لمؤازرة ومساندة الأسر المتضرّرة في ولاية نهر النيل ضمن جهود الاستجابة العاجلة للأسر المتضرّرة من السيول والأمطار الأخيرة بالسودان.

وقال الكبيسي إن دولة قطر ظلّت، وستظل حاضرةً بقوةٍ في مُعالجة كافة الأزمات والكوارث في العالم بفضل التوجيهات الكريمة للقيادة في دولة قطر.

من جانبه، قال مدير مكتب قطر الخيرية في السودان المهندس حسن علي عودة، إن فرق قطر الخيريّة الفنية تعمل حاليًا على تجهيز تدخُل إغاثي متعدّد القطاعات يشمل إعادة تأهيل للمناطق المتضرّرة ومُستلزمات الإيواء والصحة والإصحاح البيئي والمياه والأمن الغذائي والتعليم.

وكشف مدير قطر الخيرية في السودان عن تقديم مساهمة للتخفيف من معاناة المتضرّرين بمنطقة المكايلاب اشتملت على (1000) سلة لعدد (6000) مستفيد تعمل على سد احتياجاتهم الغذائية لمدة شهر كامل وذلك بوزن إجمالي يبلغ (46) طنًا من المواد الغذائية الضرورية.