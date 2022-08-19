10 ملايين دولار من المصرف العربي لأضرار السيول ومكافحة كورونا

الخرطوم : السوداني

قدم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ، منحة بقيمة 10 ملايين دولار تسلمتها وزارة الصحة الاتحادية، لمكافحة أضرار السيول والأمطار وكوفيد-19.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف العربى د. فهد عبدالله الدوسري، إن المنحة عبارة عن دفعة أولى من المصرف ، معربا عن أمله في أن تكون إضافة لمكافحة أضرار الفيضانات وكوفيد 19

من جانبه وزير الصحة د. هيثم محمد ابراهيم عبر عن سروره بتدشين المنحة وتشريف الدوسري ووزير المالية ، مبينا أن المنحة توفر عربات مكافحة الملاريا وإسعافات سيتم توزيع حصة الولايات منها ، مؤكدًا أن المنحة دفعة قوية للنظام الصحي بالبلاد وتمنى أن تتحقق الاستفادة القصوى منها