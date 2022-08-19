إعلان نتيجة شهادة الأساس بكسلا 

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية كسلا ، عن نتيجة امتحانات شهادة مرحلة الأساس بنسبة نجاح بلغت 63.89%.

وأحرزت ثلاث تلميذات ( فاطمة جمال محمد الحسن من مدرسة أم رومان بمحلية كسلا، والربا أزهري محمد بلول من مدرسة الخنساء بمحلية كسلا والتلميذة ود المحبين أزهري من مدرسة الزهراء الخاصة بحلفا الجديدة) الدرجة الكاملة 280 درجة .

وقال مدير عام الوزارة ماهر الحسين في مؤتمر صحفي ، إن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة حتى وصول مرحلة اعلان النتيجة التي جاءت بالتعاون مع شركاء النجاح.

وأشار لاحراز 6 تلاميذ بمدرسة الأمل لتأهيل الصم نسبة نجاح 100%.

فيما أحرز 6 من الجالسين للامتحانات من سجن الولاية نسبة نجاح 100%.