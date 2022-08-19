ضبط شبكة متهمة بتزويرالمستندات الرسمية بالخرطوم

الخرطوم: آيات فضل

قالت مباحث شرطة مرور ولاية الخرطوم إنها تمكنت من توقيف شبكة إجرامية تنشط في تزوير المستندات الخاصة بتصديق تظليل المركبات وخطابات صادرة من النيابة العامة وبعض من المنظمات إضافة لبطاقات عسكرية وأختام تم تصميمها بالخارج وأجهزة كمبيوتر محمولة متطورة وطابعات معاونة للتزوير وأزياء عسكرية مختلفة.

من ناحيته دعا مدير الادارة العامة للمرور الفريق نصرالدين محمد عبد الرحيم، المواطنين لعدم التعامل مع إعلانات الوسائط المتعددة في حالة إكمال إجراءات تقنين المركبات غير المقننة.

وأوضح مدير المرور أن ذلك يعطي فرصة لضعاف النفوس ولعصابات جرائم تزوير المستندات بالتلاعب بالمستندات وتزويرها وناشد المواطنين بالحضور للمعاملة مؤكداً أن أبواب الشرطة ستظل مفتوحة في أي وقت لاكمال المعاملات المباشرة.