توزيع الكتب المدرسية ومقاعد الاجلاس بالنيل الابيض

النيل الابيض :سوسن محمد عثمان

شهد والي النيل الابيص المكلف عمر الخليفه عبد الله ، بمباني وزارة التربية والتوجيه بربك عملية توزيع الكتاب المدرسي واجلاس التلاميذ وصهاريج المياه بدعم من منظمة اليونسيف وبنك التنمية الافريقي .

وشملت عملية التوزيع 362 وحدة اجلاس وخزانات مياه كبيرة بسعة 50 برميلاً.

كما اطلع على إجراءات ترقيات ثلاثة آلاف معلم ومعلمة وموقف المتحركات بالوزارة.

واكد الوالى اهتمام حكومته بدعم قطاع التعليم وتوفير استحقاقات المعلمين ووجه المحليات بالمساهمة في عمليات الاجلاس لإكمال اجلاس التلاميذ بمشاركة الجهد الشعبي ، كما امن على ضرورة ان ينال كل معلم حقه في الترقيات حسب التدرج الوظيفي والعلاوات وان تشمل الترقيات العاملين خارج الهيئة.