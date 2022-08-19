بدء التحضير لعملية التصويت الإلكتروني لنقابة الصحفيين

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين، عن بدء عمليات التحضير للتصويت الإلكتروني بعد انتهاء عملية حصر وتسجيل الراغبين في التصويت الإلكتروني من المسجلين في كشوفات الناخبين النهائية.

وبلغ عدد المسجلين 69 ناخباً، 41 منهم من خارج السودان، من أمريكا وكندا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا، ومن السعودية والإمارات وقطر والبحرين ومصر، بجانب مالي ويوغندا.

بينما بلغ عدد المسجلين من مدن السودان المختلفة 28 ناخباً من ولايات دارفور والشمالية وكسلا والبحر الأحمر والنيل الأزرق وسنار.

وذكرت اللجنة أنها تلقت مئات الطلبات من ناخبين آخرين داخل وخارج السودان لكن من غير الذين سبق تسجيلهم في كشوفات النقابة، الشيء الذي لم يمكنها من تسجيلهم للتصويت الإلكتروني.

وتواصلت في الوقت نفسه، عملية تقديم الترشيحات لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة والتي تستمر حتى يوم السبت القادم.

وأعادت اللجنة التنويه بإمكانية سحب الترشيحات وتعديلها خلال أيام تقديم الترشيحات وحتى غلق باب الترشيحات في الخامسة من مساء السبت.