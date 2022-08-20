انطلاق قرعة الخطة الإسكانية بودمدني

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير التخطيط العمراني المكلف بولاية الجزيرة، فضل المولى أبو سالف البشير، انطلاقة سحب قرعة الخطة السكنية بمدني يوم غد الأحد 21 أغسطس الجاري للأعوام 1986م _ 2022م لعدد 900 قطعة سكنية بمخطط الريان عبر 3 مراكز داخل مدينة مدني برسوم 950 ألف جنيه شاملة رسوم خدمات المياه والكهرباء.

وأرجع وزير التخطيط العمراني استئناف الخطط السكنية داخل مدن الولاية للتناغم والانسجام والتعاون بين كل مكونات حكومة الولاية وتجاوز العقبات التي اعترضت تنفيذ الخطط الإسكانية، كاشفًا اكتمال الخطط السكنية في الولاية بنهاية العام الجاري بتنفيذ جملة من المخططات السكنية، مجددًا حرص وزارته على تنفيذ الخطط الإسكانية لقفل باب التكالب على الأراضي.

من ناحيته قال والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله في المنبر الإعلامي لوزارة الثقافة بودمدني أمس، إن الخطة ترمي لتطوير مدينة مدني لمواكبة الحداثة في المدن العالمية وسد الحاجة المتزايدة للسكن والتغيير إلى الأفضل عبر السكن الرأسي.