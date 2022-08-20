تدشين أسطول سيارات جديدة لشرطة النجدة بالخرطوم

الخرطوم : السوداني

أكد والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة دعم حكومته لخطط وبرامج شرطة الولاية وتطوير آلياتها حتى تتمكن من محاربة أوكار الجريمة وتأمين المواطن.

ووقف الوالي صباح الجمعة بمقر رئاسة شرطة الولاية على تحديث غرفة اتصالات شرطة النجدة وتدشين أسطول الآليات والعربات الجديدة كدعم من وزارة الداخلية لتمكين شرطة الولاية من ممارسة مهامها،

وذلك بحضور مدير شرطة الولاية الفريق شرطة عثمان الحاج.

وثمن الوالي الجهود التي بذلت من قوات الحملات الأمنية المشتركة وإنفاذ خطة الولاية الرامية لحفظ الأمن وتأمين العاصمة من المهددات الأمنية التي شهدتها خلال الفترة الماضية وضرب أوكار الجريمة.

وأشار الوالي إلى أن القرار الصادر من وزارة الداخلية بتكوين الشرطة المجتمعية الذي تم فهمه بشكل خاطئ إنما جاء بغرض مشاركة المواطن فى المنظومة الأمنية باعتباره شريكًا أصيلًا مع أجهزة الشرطة لبسط الأمن والاستقرار .