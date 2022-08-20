القبض على أكبر تاجر مخدرات بأم درمان وبحوزته 5000 رأس (بنقو)

أم درمان: السوداني

أعلنت الشرطة، عن تمكنها من ضبط أكبر تاجر مخدرات بأم درمان ضاحية أم بدة وبحوزته 5000 رأس حشيش (بنقو).

وتعود تفاصيل الضبطية، إثر توافر معلومات لإدارة العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن أحد التجار يقوم بتوزيع وترويج المخدرات بدائرة الاختصاص، على إثرها شكّلت فريقاً ميدانياً مختصاً للمراقبة وجمع المعلومات عن المتهم.

وبعد المتابعة المستمرة، تم عمل كمين مُحكم أسفر عن ضبط 5000 رأس حشيش (بنقو) بحوزة المهتم بعد مطاردة عنيفة على متن عربة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الشرطة إن إدارة مكافحة المخدرات تعمل على تكثيف وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية الضالعة في ترويج وتوزيع المخدرات، تلك الآفة وطاعون العصر والمهددة لأمن البلاد، وتستهدف عقول الشباب مستقبل البلاد.