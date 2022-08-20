مكافحة التهريب تضبط (31) مهاجراً غير شرعي داخل مياه البحر الأحمر

بورتسودان: السوداني

تمكنت قوات مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، من إيقاف وضبط قارب يحمل (31) مهاجراً غير شرعي داخل المياه الإقليمية السودانية.

وقال العميد شرطة عبد الوهاب موسى رحمة الله مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، إن قواته بالشعبة البحرية وخلال أطوافها الطويلة، تمكّنت من ضبط قارب يحمل عدداً من المهاجرين غير الشرعيين بقيادة (4) من الأجانب وجد بحوزتهم (3) كيلو مخدر من نبات القات، بالإضافة لعدد (1) جهاز ملاحة ماركة Garmin و(1) جهاز تلفون ثريا.

وأضاف انّ القارب به أعداد من المهاجرين غير الشرعيين عبارة عن ستة عشر من الرجال وخمس عشرة من النساء، جميعهم من جنسية أجنبية، وأوضح بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.