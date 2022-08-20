سفير قطر يعلن عن وصول طائرتي مساعدات لإغاثة المتضررين من السيول غداً الأحد

الخرطوم: السوداني

أعلن سفير دولة قطر بالسودان، السفير عبد الرحمن بن علي الكبيسي، عن وصول طائرتي مساعدات لإغاثة المتضررين من السيول والأمطار غداً.

وقال في تصريحات صحفية مقتضبة: “ستصل إلى مطار الخرطوم صبيحة يوم غدٍ الأحد طائرتان محملتان بمساعدات إيوائية وغذائية عاجلة للمتضررين من السيول والأمطار بولايتي الجزيرة ونهر النيل”.

وأشار السفير الكبيسي إلى التوجيهات الأميرية الكريمة بدعم المتضررين من السيول والأمطار من الأشقاء في السودان.

وأوضح أن المواد الغذائية سيتم توجيهها إلى المتضررين بولاية الجزيرة، بينما ستوزع الخيام ومستلزمات الإيواء للأسر المتضررة في ولايتي نهر النيل والجزيرة عبر الفرق الميدانية الفنية لقطر الخيرية.