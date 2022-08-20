التجمع الديمقراطي للصحفيين والقائمة المهنية المستقلة وكيان الصحفيات يرشحون الصحفي (عبد المنعم أبو إدريس) لمنصب نقيب الصحفيين السودانيين

الخرطوم: السوداني

أعلنت “قائمة الوحدة الصحفية”، عن ترشيح الصحفي (عبد المنعم أبو إدريس) لمنصب نقيب الصحفيين السودانيين. وتضم “قائمة الوحدة الصحفية” أجسام التجمع الديمقراطي للصحفيين السودانيين والقائمة المهنية المستقلة وكيان الصحفيات.

وقالت “قائمة الوحدة الصحفية” في بيان لها: “حرصاً على إعادة تأسيس نقابة للصحفيين السودانيين تلبي تطلعات وأشواق ونضالات الصحفيين السودانيين طوال أكثر من ثلاثة عقود لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين، وعياً بالظرف التاريخي والمهني الدقيق والحرج الذي تعيشه البلاد ومهنة الصحافة والتحديات الوطنية والمهنية الراهنة، إدراكاً لأهمية وحاجة الوسط الصحفي لوحدة حقيقية بين الأطراف المؤمنة بتأسيس نقابة مهنية ملتزمة تجاه حماية الحريات العامة والدفاع عنها ودعم تطلعات الشعب السوداني المشروعة في دولة مدنية ديمقراطية، استناداً إلى ما تمت الإشارة إليه سابقاً التقى ممثلون عن (التجمع الديمقراطي للصحفيين السودانيين) و(القائمة المهنية المستقلة) وكيان الصحفيات في سلسلة اجتماعات مستمرة ومتواصلة تناولت الموقف من انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين خلال الفترة من 17 – 19 أغسطس 2022م، واستصحاباً للآمال والتطلعات الكبيرة المُلقاة على عاتق الأطراف وإدراكهم للظرف التاريخي الدقيق لوطننا ومهنتنا، فإنّ (القائمة المهنية المستقلة) و(التجمع الديمقراطي للصحفيين السودانيين وكيان الصحفيات) يعلنون للقاعدة الصحفية داخل وخارج البلاد ولجماهير الشعب السوداني وقواه المدنية والحيّة الداعمة للانتقال الديمقراطي المدني توصُّلها لاتفاق بخوضهما لانتخابات نقابة الصحفيين السودانيين في قائمة مشتركة واحدة تحت مسمى قائمة الوحدة الصحفية”.

وأضافت: “نقابة الصحفيين السودانيين هي نقابة مهنية مُستقلة تتولى الدفاع عن مصالح أعضائها/ عضواتها وحمايتهم/ حمايتهن وترقية وتطوير المهنة، وهي نقابة معنية بالدفاع عن الحريات العامة باعتبارها شرطاً لازماً لحرية الرأي والتعبير ومساندة وداعمة لتطلعات الشعب السوداني في تأسيس حكم مدني ديمقراطي. إعداد برنامج انتخابي يستصحب الدور التأسيسي لمجلس النقابة المقرر انتخابه في الأول من سبتمبر 2022م عبر محاور تتضمّن القضايا المهنية والخدمية والوطنية. المبادئ العامة للتمثيل:

(1) الالتزام التام لأي مرشح من المرشحين بدعم الانتقال الديمقراطي المدني ورفض ومُقاومة ومُناهضة أي توجه شمولي أو ديكتاتوري.

(2) تمثيل الصحفيات بما لا يقل عن ربع المقاعد.

(3) شمول التمثيل للقطاعات المهنية المختلفة.

(4) الكفاءة.

(5) الانسجام.

(6) عدم حصر واقتصار الترشيح على مرشحين/ مرشحات في ولاية الخرطوم وتوسعة التمثيل ليشمل ممثلين/ ممثلات من بعض الولايات.

وأكدت القائمة المشركة الاتفاق على قائمة مرشحين/ مرشحات، يتم فيها تمثيل الصحفيات بما لا يقل عن ربع المقاعد. كما حثّت القاعدة الصحفية للتقدُّم هذه المرة واستكمال هذا المشوار الطويل بالخطوة الأخيرة والمهمة المتبقية لبلوغ أحلامها المشروعة بتأسيس نقابة الصحفيين السودانيين، بأن يتدافعوا جميعهم صوب صناديق الاقتراع أو الاقتراع الإلكتروني في الأول من سبتمبر ليقولوا كلمتهم ويضعوا بصمتهم للتاريخ، ويشهدوا معاً وسوياً ميلاد وتأسيس نقابة الصحفيين السودانيين التي طال انتظارها.