عقب لقائهم البرهان.. رجال أعمال سُودانيين يطلقون مبادرة لدعم مُتضرِّري السيول والأمطار

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم وفداً من رجال الأعمال السودانيين والقطاع الخاص، حيث تطرّق اللقاء للأضرار التي تسبّبت فيها السيول والأمطار في عددٍ من الولايات ومُعاناة المُواطنين جرّاء هذه الكارثة.

وأعرب البرهان خلال اللقاء، عن شكره وتقديره لرجال الأعمال السودانيين على دعمهم ومُساهماتهم المُقدّرة في مُساعدة المُتأثِّرين من السيول والأمطار في مختلف الولايات، مُشيداً بأعمالهم الوطنية الجليلة التي ظلوا يُقدِّمونها دون منٍّ أو أذى، مُشيراً إلى سرعة استجابتهم لنداء الوطن والوقوف بجانب المواطنين المُتأثِّرين لمواجهة هذه المحنة.

من جانبه، كشف هشام السوباط، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، في تصريح صحفي، عن مُبادرة لرجال الأعمال السودانيين لدعم مُتضرِّري السيول والأمطار في كافة ولايات البلاد، مبيناً أنّه تم تكوين لجنة تنفيذية للإشراف على الدعم والمُساعدات.

وقال رجل الأعمال معاوية البرير، إنّ اللقاء جاء استجابةً لدعوة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، وذلك في إطار استنهاض همم القطاع الخاص للوقوف بجانب المتأثرين بالسُّيول والأمطار، مُشيراً إلى حجم الأضرار الكبيرة التي خلّفتها هذه الكارثة وأثرها على المُواطنين، داعياً إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجهد الوطني والخارجي لتقديم المُساعدات اللازمة للمُتضرِّرين.