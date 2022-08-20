رئيس حماية المُستهلك: مدارس المعارف التركية تتنمّر على أولياء الأمور.. وهناك حديثٌ عن تصالح السفارة التركية في الخرطوم مع الفساد

الخرطوم: السوداني

شَنّ رئيس جمعية حماية المُستهلك د. ياسر ميرغني، هجوماً على السفارة التركية وعلى مدارس المعارف التركية، حيث إن إدارة المدرسة تتنمّر على أولياء الأمور، بينما تسمح السفارة لوكالة واحدة فقط لاحتكار كل العمل القنصلي وزيادة قيمة تأشيرة الدخول إلى تركيا 165 دولاراً.

وقال د. ياسر: “إدارة المدرسة تتنمّر على أولياء الأمور، وتسلّمنا شكوى تحكي عن واقع مرير جداً وأوضاع مُزرية جداً لمدارس المعارف التركية. هذه المدارس عبارة عن تبادل ثقافي تركي، وهي مدرسة خيرية تدرِّس المنهج السوداني، ومعظم الأساتذة تأتي مرتباتهم من تركيا وهم معظمهم حديثو التخرُّج ولا خبرة أو مهارات تعليميّة لهم”.

وأضاف: “كان اتفاق رسوم العام الماضي 2021 وبحضور السفير التركي بالسودان تتراوح بين مائتين خمسة وعشرين ألف جنيه إلى أربعمائة وخمسين ألف جنيه، وهذا العام 2022 قفزت إلى سبعمائة وخمسين ألف جنيه وتسعمائة ألف جنيه سوداني، أما القبول الجديد قفز إلى مليون ومائة وثلاثين ألف جنيه”.

وأوضح د. ياسر أنه وبصورة غريبة تم تحديد دفع الرسوم الجديدة من يوم الأحد 14 أغسطس 2022 إلى 25 أغسطس 2022، ومضى في القول: “إلى متى يُعاني أولياء الأمور من جشع المدارس الخيرية والأجنبية، ومَن يقف وراء هذه الرسوم الخرافية؟ ولمصلحة مَن تتم هذه المُعاناة.. لا تتصالح مع الفساد”.

كاشفاً عن نصحهم لأولياء الأمور برفع مذكرة إلى وزير التربية والتعليم ولاية الخرطوم الأستاذ قريب الله محمد أحمد للتدخُّل في هذا الأمر الجلل، وإنقاذ مستقبل تلاميذ مدارس المعارف التركية من الضياع، وزاد: “لا نحتاج إلى تبرُّعهم برعاية أي مدرسة طرفية إذا كانت قائمة على ابتزاز أولياء أمور التلاميذ ومن جيبهم”.

وقال د. ياسر، إنه كثر الحديث مؤخراً عن تصالح السفارة التركية في الخرطوم مع الفساد، بعد ورود عدد من الشكاوى حول أنّ السفارة تسمح فقط لوكالة واحدة باحتكار كل العمل القنصلي وزيادة قيمة تأشيرة الدخول لتركيا إلى 165 دولاراً، وتأخذها في أسبوعين، وأضاف: “أما إذا أردت تأشيرة دخول مستعجلة تدفع 265 دولاراً، والأخطر التأمين الطبي تعمله في نفس الوكالة وتدفع 26000 جنيه، بينما يتم عمله في أي شركة تأمين طبي بمبلغ 12000 جنيه”.

مشدداً على أنّ حديثه هذا بمثابة بلاغ رسمي إلى كل القائمين على أمر التعليم والعلاقات الثنائية والأمن القومي.