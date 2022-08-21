البنك الزراعي بـ(دوكة)يرفض تمويل مزارعي المنطقة

الخرطوم: رحاب فريني

استنكر عدد من مزارعي دوكة بولاية القضارف قرارات مدير البنك الزراعي فرع دوكة بحرمان المزارعين الذين لم يتم تمويلهم فى الموسم الماضي، من التمويل، فضلًا عن وضع سقف للتمويل الأصغر بمبلغ 850 ألف جنيه بدلًا عن ألف و500 جنيه وهو المبلغ المحدد للتمويل الأصغر لصغار المزارعين، مؤكدين تمسك مدير الفرع بقراره خلال اجتماعهم معه ومدير الاستثمار بمنع تمويل كبار المزارعين الذين تزيد مساحتهم عن 500 فدان ، مؤكدين على أن المزارعين الذين حرموا من التمويل عملاء للبنك الزراعي منذ أكثر من 10 أعوام، وانتقدوا سياسة فرع دوكة ووصفوها بالتعسفية.

واستنكر المزارع بالمنطقة جابر ابراهيم عبد المحسن، الإجراءات التعسفية للبنك الزراعي فرع دوكة التي يمارسها تجاه المزارعين لهذا الموسم ، وأكد في حديثه لـ ( السوداني ) ان فرع دوكة أصدر قرارًا رفض فيه تمويل صغار المزارعين الذين لم يتمولوا الموسم الماضي وحصر التمويل على المزارعين الذين التزموا بسداد التمويل، كاشفًا عن تحديد مبلغ للتمويل الأصغر وهو مبلغ 850 ألف جنيه فقط، رغم أن التمويل الأصغر يصل في حده الأعلى إلى ألف و500 جنيه.

وأكد رفض مدير البنك فرع دوكة تمويل العملاء الجدد من المزارعين الذين دخلوا للتمويل لأول مرة بنفس الحجة السابقة، وأكد المدير أن هذه الإجراءات صادرة من رئاسة البنك الزراعي ولكنه تراجع بعد اجتماعه مع المزارعين للمرة الثانية بأن هذه الإجراءات تخص فرع دوكة ، إضافة إلى أنه رفض تمويل كبار المزارعين الذين ترفعوا إلى مزارعين كبار وادخلوا مساحات جديدة وصلت أكثر من 500 فدان جعلتهم مثل كبار المزارعين لهذا الموسم ، اضاف علمًا بأن الذين تم رفض تمويلهم لهذا الموسم عملاء للبنك لفترة طويلة واحجموا عن التمويل في الموسم المنصرم لأسباب خاصة لافتًا إلى أنهم نفذوا وقفة احتجاجية بفرع دوكة بسبب الإجراءات التعسفية التى صاحبت تمويل صغار وكبار المزارعين ، كاشفًا عن توقف التمويل حاليًا بفرع دوكة مؤكدًا على أنهم سوف يصعدون الأمر بوقفة احتجاجية أخرى بفرع ولاية القضارف.

وأكد المزارع آدم عيسى محمود رفض البنك تمويلهم، وقال لـ (السوداني) نحن عملاء بالبنك لمدة 15 عامًا ورفض تمويلنا بحجة عدم التمويل في الموسم السابق، وأكد أن عدم تقديمه التمويل في الموسم الماضي لأسباب صحية والبعض الآخر من المزارعين لديهم أسباب شخصية .

واستنكر محمود شروط البنك وحصره للتمويل لفئة دون أخرى بوضع حجج واهية على حد تعبيره ، مؤكدًا استلافهم من التجار للحاق بالموسم بسبب تأخيرالتمويل ، واضاف فاجأنا البنك بحرماننا من التمويل ، مؤكدا ان هذا القرار سوف يعرض المزارعين للاعتقال. .