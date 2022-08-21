مساع لزيادة الإنتاج الزراعي بالخرطوم

الخرطوم: رحاب فريني

أكد مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم د. سر الختم فضل المولى سعي الوزارة لزيادة الإنتاج الزراعي كمًا ونوعًا وتذليل كل الصعاب التي تواجه المنتجين ليسهموا في تحقيق الأمن الغذائي بالولاية.

ووجه لدى زيارته لمشروع السليت الزراعي باكمال صيانة طلمبات الري ومتابعه انفاذ عقد الصيانة مع الشركة المنفذة خلال اسبوع وتاهيل البنيات التحتية لانجاح العروة الصيفية واكمال الاستعدادات للعروة الشتوية واستهداف مساحات اكبر، واشار لدى لقائه ممثلي جمعيات انتاج الالبان بمجمع السليت لانتاج الالبان سعي الوزارة لتوفير كل الخدمات بالمجمع وتهيئة بيئة الايواء واكمال إجراءات تسكين المنتجين بالحظائر، موجها بنزع كل الحظائر غير المستقلة حتى يتم استغلالها بصورة امثل، داعيا المنتجين الى الاسراع في اكمال اجراءات تکوين جمعيات الانتاج للاسهام في ترقية وتطوير انتاج الالبان، كما التقى بممثلي ومنتجي ومصدري الخضر والفاكهة بمشروع السليت الزراعي، مؤكدا التزام الوزارة بتوفير احتياجات انتاج الصادر .