القبض على أكبر لص لسرقة السيارات بالسودان بعد مطارة مثيرة بجبل (الحمير) تم فيها إطلاق الرصاص وانقلاب عربة المتهم

الخرطوم: السوداني

أعلنت الشرطة، أن شعبة العمليات الفيدرالية شرق النيل، أنهت المغامرات الإجرامية لأسطورة معتاد جرائم سرقة السيارات على مستوى العاصمة الخرطوم والولايات، المدعو (ع. م. ع) الملقب بـ(ح).

وقالت الشرطة إنّه في إطار مواصلة إنجازات الفيدرالية شرق النيل، توفرت معلومات للشعبة بأنّ المذكور ظل يقوم بجميع عمليات السرقة وهو يرتدي الزي الرسمي لإحدى القوات النظامية، وأنه قام بسرقة عربة بوكس تويوتا دبل كاب موديل 2010م وتوجّه بها إلى ولاية نهر النيل، بعد أن استخدم لوحة مزورة، وبعد مرور شهر على واقعة السرقة، قام بتزوير خطابات للجهات ذات الصلة للسماح له بالمرور، وتزوير بطاقة قومية مطابقة للخطابات سابقة الذكر حتى يتثنى له إدخال العربة للخرطوم ومحاولة بيعها، وبعد مشاهدته بالطريق الدائري وهو يرتدي رتبة نقيب لإحدى القوات النظامية، تم نصب كمين محكم له بمنطقة حطاب وأثناء سيره تم اعتراضه وحاول الهرب للعودة الى الوجهة التي قدم منها، وتطلب الأمر مطاردته بواسطة قوة الفرعية وإطلاق عدة أعيرة نارية على إطارات العربة لتعطيله.

وأضافت الشرطة: “ورغم إصابة العربة لم يتوقف مُعتاد الإجرام، وواصلت القوة مطاردته، وبالقرب من منطقة جبل الحمير بالطريق الدائري، انقلبت العربة عدة مرات وتمت مداهمته وضبطه، وأسفر الحادث الذي تعرض له لحدوث إصابات خفيفة وإسعافه لمستشفى شرق النيل لتلقي العلاجات الطبية اللازمة، وخروجه من المستشفى”.

وأوضحت الشرطة انه تم تفتيش المتهم والعربة وتم العثور على عدة لوحات لعربات (بكاسي) وخطابات مزورة ومعنونة لجهات مختلفة وبطاقة لشخص تم الاتصال به، وأفاد أن البطاقة وأشياء أخرى تمت سرقتها من عربة (بوكس) من منطقة فتيح العقليين، كما تم العثور على دفتر شيكات اتضح أنه سرق أيضاً من عربة، وبمراجعة النشرات الجنائية تبيّن أن العربة موضوع التقرير تمت سرقتها من منطقة السامراب وهي عربة تتبع لإحدى المؤسسات التي تعمل في مجال المياه والكهرباء.

الجدير بالذكر أن المذكور مطلوب في عدة بلاغات خاصة بسرقة السيارات من مناطق مختلفة، وكان قد تمكنَ في السابق من الهرب من عدة جهات شرطية، حيث كان مطلوب القبض عليه في بلاغات خاصة بسرقة السيارات، ووصلت عدة خطابات من جهات شرطية مختلفة تفيد بأنّ المتهم (ح) مطلوب لديهم وجارٍ مراجعة البلاغات بأقسام الشرطة بدوائر الاختصاص المختلفة بغية حصرها واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته وتقديمه للمحاكمة.