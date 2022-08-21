صحة شرق دارفور لـ(السُّوداني): السُّيول أسفرت عن حالة وفاة وتَضرُّر آلاف الأسر وانهيار للمنازل ونفوق آلاف المواشي

كتب: اليسع أحمد

كشف مُدير إدارة الطوارئ ومُكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية شرق دارفور، جمال أبّكر، عن حالة وفاة غرقاً وتضرُّر آلاف الأسر وانهيار للمنازل والمؤسسات الحكومية ونفوق أعداد كبيرة من المواشي، جرّاء السُّيول التي اجتاحت الولاية منذ الأسبوع الماضي واستمرت حتى الأمس.

وقال أبّكر في تصريح خاص لـ(السُّوداني)، إن السيول غمرت (4) محليات بالولاية هي: “بحر العرب، الضعين، عَسلاية ويسن”، حيث أسفرت عن تضرُّر (1.241) أسرة بمحلية الضّعين، و(420) أسرة بمحلية عسلاية، وحالة وفاة غرقاً وتضرُّر (48) أسرة بمحلية يسن.

ونَبّه إلى أنّ أكثر المحليات تضرُّراً من السيول هي محلية بحر العرب، حيث أدت إلى غرق وانهيار كامل لأعداد كبيرة من المنازل والدُّور الحكومية والمزارع ونفوق آلاف المواشي لم يتسنَ للجان الميدانية حصرها حتى صباح اليوم الأحد.

وناشد حكومة المركز ومنظمات المجتمع المدني بالتّدخل العاجل وتوفير المعينات اللازمة، تفادياً لانفجار الوضع الصحي بالولاية.