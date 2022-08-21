قوى الحرية والتغيير: يجب إعلان البلاد منطقة كوارث

الخرطوم: السوداني

قال تحالف قوى الحرية والتغيير، إنّ حالة الغرق والسيول التي تعرّض لها عدد من المناطق بشكل غير مسبوق هي نتيجة للإهمال الحكومي.

وأضاف: ونتيجة فشلها الذريع في القيام بأي ترتيبات استباقية لفصل الخريف وتشغيل السدود وفتح القنوات والترع وتنظيفها أو الاستجابة لتحذيرات المواطنين بتصدع السدود المحلية كما حدث في جنوب دارفور.

وأشار إلى أن مجمل هذا الفشل يُضاف لرصيد انقلاب 25 أكتوبر المرصع بوقائع الفشل المستمر المتراكم طوال الأشهر السابقة.

وقال إنّه يجب إعلان البلاد منطقة كوارث بعد الفيضانات والسيول، لجلب واستقطاب العون الإقليمي والدولي لإغاثة وإعانة المنكوبين في كل أنحاء البلاد والتحوط المبكر لمجابهة التداعيات اللاحقة وانتشار الأوبئة والأمراض.

وأضاف في بيان له: يجب أن يتم فتح تحقيق شفاف وبمشاركة شعبية بعد تجاوز هذه المحنة لمعرفة أسباب وأوجه القصور ومحاسبة الجهات التي تسبّبت في تفاقم هذه الكوارث.