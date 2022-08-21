مدعي الجنائية: أنا خادمٌ للعدالة وصديقٌ للسودان

نيالا: محجوب حسون

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، محاولة القيام بمسؤولياتهم بكل شرف ونزاهة لمساعدة السودان للتعامل مع المشكلة الكبيرة التي حدثت له وعانى منها في تنفيذ القرار ١٥٩٣ بعد كارثة دارفور.

وشدد خان اليوم في نيالا إلى أهمية تحقيق العدالة والتي أشارت إليها اتفاقية جوبا للسلام، مشيراً إلى أن إجراءات محاكمة على كوشيب تسير بصورة جيدة. وأضاف: “نتحدث عن سبل، نحسن من مستوى التفاهم بيننا وحكومة جنوب دارفور”، لافتاً إلى إرسال عضوين من المحكمة الجنائية كل حين وآخر للوقوف على حقيقة الأوضاع بجنوب دارفور، لا سيما بعد أن وعدهم الوالي بتسهيل الزيارات للولاية لتكون ناجحة، علاوةً على نقطة حماية الشهود والضحايا، مؤكداً أن السلام يرتكز على تحقيق العدالة.

وقال خان: “أنا خادمٌ للعدالة وصديقٌ للسودان”. وأشار إلى زيارة معسكر كلمة للنازحين الذين ظلوا لـ(18) سنة في المعسكر “لا بد أن يحسوا بتحقيق العدل وليس كشعار”، منوهاً إلى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق السودان ومسؤولياته معروفة للجميع.

وقال والي جنوب دارفور المكلف حامد هنون، إن مدعي المحكمة الجنائية كريم خان وقف على التحسن الملحوظ للسلام الاجتماعي بين مكونات الولاية، علاوةً على مناقشة إنفاذ اتفاق جوبا للسلام على الرغم من عدم وفاء الضامنين، مؤكداً تقديم كل التسهيلات المهمة لإنجاح مهمة المحكمة الجنائية عبر وزارتي العدل والخارجية.