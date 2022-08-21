وصول طائرتين قطريتين تحملان مُساعدات لضحايا السيول والأمطار لمطار الخرطوم

الخرطوم: السوداني

وصلت مطار الخرطوم الدولي اليوم طائرتان قطريتان تحملان شحنة مساعدات إغاثية عاجلة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لإعانة السودان جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها أنحاء متفرقة من ولايات البلاد.

وقام صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع القوات الجوية الأميرية القطرية بنقل تلك المساعدات عن طريق ‏‎اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانيّة في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة لإيصال المساعدات للمتضررين – حسب ما نشرته وكالة السودان للأنباء.

وكان في استقبال طائرتي الإغاثة د. أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية، وعبد الرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان ومفوض عام العون الإنساني بالسودان.

وأوضح سفير دولة قطر بالسودان أن هذه المساعدات تأتي بتوجيهات أميرية سامية للتخفيف من آثار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق عديدة من ولايات السودان، وقال إن الطائرتين اللتين تم استقبالهما اليوم، محملتان بـ(68) طناً من المواد الغذائية و(700) خيمة، بجانب مستلزمات الإيواء مثل الفرشات والبطانيات.

وأعرب السفير الكبيسي، عن أمله في أن تُساهم هذه المساعدات في التخفيف عن المتضررين من السيول والأمطار.

وامتدح وزير التنمية الاجتماعية في تصريحات صحفية بالمطار، الدعم القطري ومد حكومة قطر يد العون للسودان في مواجهة آثار السيول والأمطار، وأشار الى جهود قطر الإنسانية المتواصلة لدعم أشقائهم في السودان.

من جانبه، أوضح صندوق قطر للتنمية أن هذه المساعدات، مقدمة من الصندوق بالتعاون مع الشريك المنفذ قطر الخيرية، بالتنسيق مع سفارة دولة قطر لدى الخرطوم، لدعم الشعب السوداني الشقيق ضمن حملة إغاثية عاجلة للتصدي للفيضانات والسيول التي تواجهها البلاد.

وقال الصندوق في بيان له، إن هذه المساعدات تأتي في إطار مساعي دولة قطر والتزامها الثابت بتقديم الدعم والوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ولتوفير الاحتياجات الضروريّة العاجلة لهم، ودعمهم للوقوف مجدداً وإعادة البناء من بعد هذه الكارثة.