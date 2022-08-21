البرهان: نأسف لإضاعة ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية في التشاكس السياسي.. ويجب الانتباه لقضايا المواطن الحقيقية

الخرطوم: السوداني

أعرب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لدى مخاطبته اليوم، المتأثرين بالسيول والفيضانات بمنطقة المناقل بولاية الجزيرة، عن أسفه لإضاعة ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية في التشاكس السياسي، مشيراً إلى ضرورة الانتباه لقضايا المواطن الحقيقية والاهتمام بها.

وأكد البرهان، وقوف الدولة حكومة وشعباً مع المتضررين من السيول والأمطار بولاية الجزيرة، وحرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في جبر الضرر الواقع عليهم.

وأعلن عن تشكيل لجنة قومية برئاسة عضو مجلس السيادة الطاهر حجر لمتابعة توفير المعينات والدعم اللازم للمتأثرين ولجنة فرعية من واليي النيل الأبيض والجزيرة ولجان الأمن بالولايتين لتفقد المصارف والاطمئنان على عملها بالصورة المثلى.

ووجّه البرهان بمعالجة الترع وتنظيف القنوات وتعويض المواطنين الذين أصابتهم أضرار في ممتلكاتهم، مشيراً إلى إعلان الحكومة عن حملة استنفار داخلية وخارجية لدرء آثار السيول والفيضانات حتى تعود المنطقة إلى سيرتها الأولى.

كما وجه البرهان، سلاح المهندسين بالقوات المسلحة لمواصلة الجهد الهندسي وتحريك معداته اليوم لإنشاء عبارات على طريق المناقل لإيصال المواد الغذائية للمواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار.

وأثنى البرهان على الجهود الكبيرة التي قام أبناء الولاية لمواجهة ودرء آثار السيول والفيضانات بالمنطقة.

يُذكر أن عضو مجلس السيادة الطاهر حجر ونائب رئيس هيئة الأركان إمداد وقائد سلاح المهندسين، كانوا قد رافقوا رئيس مجلس السيادة خلال زيارته الميدانية – بحسب ما نشره إعلام مجلس السيادة.